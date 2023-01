AEX stijgt door

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen. Bij een slot van 748,04 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis ruim 3 procent. In de eerste week van 2023 steeg de index al ruim 5 procent naar 724,26 punten vorige week vrijdag.

Volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland beleeft de AEX dan ook een sterke start van het jaar.

"Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan blijft de euforie op de aandelenmarkten toenemen. Deze moet echter met een korreltje zout worden genomen. Na zo'n sterke start van het jaar zou de tweede helft van januari een lichte correctie kunnen brengen", waarschuwde Bouhmidi.

"Het is belangrijk dat de steunzone van 731 punten niet wordt verlaten om de huidige trend te handhaven", zei de marktkenner over de AEX.

Inflatie VS koelt verder af

Veel aandacht ging uit naar Amerikaanse inflatiedata. De consumentenprijzen daalden in december op maandbasis conform de verwachting met 0,1 procent, na een plus van 0,1 procent in november. Op jaarbasis stegen de prijzen met 6,5 procent tegen 7,1 procent in november. Ook dit was gelijk aan de verwachting.

De kerninflatie bedroeg in november 0,3 procent op maandbasis tegen 0,2 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor lag ook op 0,3 procent. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 5,7 procent tegen 6,0 procent een maand eerder, ook conform de verwachting.

“De prijsdruk zwakt af”, concludeerde econoom James Knightley van ING. En dat betekent dat een renteverhoging van 25 basispunten door de Fed in februari te verwachten valt.

Ook analist Naeem Aslam van Avatrade meent dat de inflatie de goede kant op beweegt en dat haalt de druk van de ketel bij de Fed.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0829 en daarmee op weekbasis ruim anderhalf procent hoger. WTI-olie kost vrijdag rond 79 dollar en werd daarmee op weekbasis zo'n 7 procent duurder.

Cijferseizoen trapt af

Amerikaanse financials als JPMorgan, Bank of America en Citigroup openden einde van de week de boeken en presteerden boven verwachting.

CEO Jamie Dimon van JPMorgan stelde dat de Amerikaanse economie sterk blijft, met consumenten die blijven uitgeven en bedrijven die gezond zijn. Wel is het lastig inschatten wat de tegenwind, veroorzaakt door onder meer geopolitieke spanningen, de energieprijzen en de hoge inflatie, gaat betekenen. "We blijven waakzaam", merkte Dimon op.

"Het is een sterke start van het jaar geweest voor bankaandelen, gesteund door een combinatie van hogere rente en een minder sterke economische krimp dan verwacht. Dat is het Goudlokje-scenario voor banken", oordeelde de Zwitserse bank UBS.

Volgende week openen nog Goldman Sachs en Morgan Stanley de boeken en staan ook de resultaten van streamingreus Netflix op het programma.

"Te midden van een toenemend risico op een recessie in de VS, zullen de bedrijfswinsten nauwlettend in de gaten worden gehouden hoe bedrijven overleven in de moeilijke macro-economische omgeving", volgens marktanalisten van CMC Markets.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen halfgeleiders afgelopen week aan kop. ASML won ruim 9,5 procent en ASMI zelfs 13,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield won bijna 7,5 procent op weekbasis.

Aegon won meer dan 4,5 procent op weekbasis na positieve analistenrapporten van Berenberg en UBS. Die laatste zette Aegon op de kooplijst en Berenberg zei liever Aegon dan NN in portefeuille te hebben.

Signify daalde licht op weekbasis na een winstwaarschuwing. Een tegenvallend kwartaal oordeelde Degroof Petercam, maar ING merkte wel op dat een solide vrije kasstroom als kussen fungeerde.

Hekkensluiter in de AEX was Randstad, met een verlies van ruim 3 procent op weekbasis. Degroof Petercam zette het aandeel op de verkooplijst.

In de AMX deed Arcadis goede zaken na een positief rapport. ABN AMRO Oddo zette Arcadis deze week op de kooplijst en het aandeel steeg op weekbasis bijna 6 procent.

Koploper was Just Eat Takeaway, met een plus van ruim 17 procent. Air France-KLM steeg op weekbasis ruim 9,5 procent na sterke resultaten van sectorgenoten American Airlines en Delta Air Lines. Ook plaatste UBS het aandeel op zijn kooplijst.

Corbion won zo'n 6 procent, nadat Barclays dit aandeel op de kooplijst zette. Een recente beleggersdag heeft Barclays ervan overtuigd dat Corbion inspeelt op enkele belangrijke duurzaamheidstrends en dat zal steun geven aan de groeivooruitzichten van de onderneming.

Alfen gaf afgelopen week bijna 8 procent prijs en belandde daarmee onderaan in de Midkap. Jefferies zette dit aandeel op de verkooplijst. Jefferies wees op de toenemende uitdagingen voor 2023, waarin de bank een groeivertraging ziet optreden van 147 procent groei in 2022 naar 26 procent dit jaar, onder andere vanwege de hogere energieprijzen die ongunstig zijn voor de populariteit van elektrisch rijden.

Bij de smallcaps ging Pharming afgelopen week ruim 8 procent hoger. Het aandeel werd getipt tijdens een beleggersdebat, net als Avantium, dat bijna 7,5 procent steeg.

De kwartaalcijfers van Fastned schoten volgens ING net tekort maar het aandeel steeg toch zo'n 1,5 procent. Verder merkte de bank op dat oprichters en enkele investeerders gezamenlijk een belang van in totaal 6 procent in het bedrijf gaan verkopen. "Dit is misschien wel het belangrijkste nieuws, gezien het om een significant belang gaat ten opzichte van de free float van 20 procent."

Koploper Vivoryon won bijna 18,5 procent op weekbasis. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een vers koopadvies van Warburg Investments voor Vivoryon met een koersdoel van maar liefst 41 euro.

Azerion leverde afgelopen week ruim 14 procent in.