Europese beurzen positief het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index won 0,5 procent op 452,54 punten. De Duitse DAX liet een bescheiden winst zien van 0,2 procent op 15.086,52 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,7 procent bij een stand van 7.023,50 punten. De Britse FTSE sloot 0,6 procent hoger op 7.844,07 punten.

Een combinatie van een afkoelende inflatie, warmer weer, en beter dan verwachte cijfers van een groot aantal bedrijven zorgt momenteel voor optimisme, volgend op het negatieve sentiment rond de feestdagen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Ondertussen lijkt de Duitse economie een recessie te kunnen vermijden, volgens economen van Deutsche Bank, waarbij de outlook voor het eerste kwartaal is verbeterd.

In 2022 wist de grootste economie van de eurozone met 2,0 procent te groeien, wat licht boven verwachting was. In het vierde kwartaal was sprake van nulgroei.

Voor de Britse economie werd over november vorig jaar een lichte groei van 0,1 procent gemeten.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,0815. WTI-olie werd 1,5 procent duurder.



Bedrijfsnieuws

Biotechbedrijf Sartorius ging aan kop in de DAX met een plus van ruim 2,5 procent. Autofabrikanten stonden onder druk in Frankfurt. Porsche Automobil Holding en Mercedes-Benz verloren zo'n 2 tot ruim 2,5 procent en Volkswagen en Daimler Truck daalden zo'n 3 tot ruim 3,5 procent.

Tesla verlaagde zijn verkoopprijzen in de VS stevig, nadat het dit recent ook al deed in China. Beleggers zijn bezorgd dat dit een slecht voorteken is voor de sector. Stellantis verloor bijna 4 procent in Parijs.



Hermes was koploper in de CAC 40 met een plus van ruim 2 procent. Luxe-aandelen deden sowieso goede zaken. LVMH, Kering en EssilorLuxottica stegen zo'n 2 procent. Een heropening van de Chinese economie zal de vraag naar luxegoederen goed doen, verwacht Bank of America.

Europese halfgeleiders deden ook goede zaken. Infineon won bijna 1,5 procent, STMicroelectronics en ASML stegen rond een procent.

Air France-KLM won 6 procent na een koopaanbeveling van UBS.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld.