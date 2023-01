Winstwaarschuwing Covestro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Covestro heeft in 2022 vermoedelijk een lager resultaat dan eerder verwacht. Dit bleek vrijdag uit voorlopige resultaten van de Duitse specialist in onder meer polymeren. "De bedrijfsontwikkeling van Covestro werd vorig jaar duidelijk beïnvloed door de sterke stijging van de energie- en grondstofkosten, de hoge inflatie en een verzwakkende wereldeconomie", aldus Dr. Markus Steilemann, CEO van Covestro. De voorlopige omzet komt naar verwachting uit op 17.968 miljoen euro, waar de analistenconsensus rekent op 17.999 miljoen euro, aldus het bedrijf. Voor de EBITDA sprak Covestro eerder een verwachting uit van 1.700 tot 1.800 miljoen euro, maar het resultaat komt vermoedelijk uit op 1.610 miljoen euro. De markt rekent op 1.679 miljoen euro.



Onder de streep resteert over heel 2022 vermoedelijk een verlies van rond de 300 miljoen euro. Dit heeft onder meer te maken met buitengewone afschrijvingen op vaste activa ten bedrage van circa 470 miljoen euro en door aanpassingen van uitgestelde belastingvorderingen ten bedrage van circa 250 miljoen euro, aldus Covestro.



De vrije kasstroom wordt ingeschat op 130 miljoen euro, waar eerder werd gerekend op 0 tot 100 miljoen euro en de markt uitging van een negatieve kasstroom van 39 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.