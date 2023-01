AEX hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,8 procent tot 748,04 punten, terwijl de AMX een winst van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,6 procent.

Het optimisme over de dalende Amerikaanse inflatiecijfers van donderdag zette ook vrijdag het Damrak hoger. Zowel de Amerikaans inflatie als kerninflatie is in december conform de verwachting gedaald naar respectievelijk 6,5 en 5,7 procent.

"Dit betekent dat het effect van de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) zichtbaar wordt en er alle reden is om te veronderstellen dat de voet langzaam van het rempedaal zal worden gehaald", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Na nog twee kleine verhogingen zal de Fed naar onze verwachting de beleidsrente verlagen", voegde hij toe.

Verder ging het Amerikaanse cijferseizoen vrijdag echt van start, met de eerste banken die resultaten presenteerden. JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo en Citigroup presteerden boven verwachting.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de export in de eurozone in november op jaarbasis is gestegen met 17,2 procent, terwijl de import toenam met 276 miljard euro, wat resulteerde in een handelstekort van 11,7 miljard euro.

De industriële productie in de eurozone is november op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 1,0 procent 2,0 procent.

Tevens werd bekend dat de Duitse economie in 2022 met 2,0 procent gegroeid, wat iets harder was dan verwacht.

De Britse economie heeft in november 2022 een pas op de plaats gemaakt, de industriële productie in het VK is in november iets minder sterk dan gedacht gedaald, terwijl de import in november op maandbasis met 3,4 procent steeg.

De Franse consumentenprijzen stegen in december op jaarbasis met 5,9 procent, tegen 6,2 procent in de maand ervoor.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de Amerikaanse importprijzen in december onverwacht zijn gestegen, terwijl de exportprijzen daalden. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten is in januari verder verbeterd, terwijl de inflatieverwachting daalde.

De euro/dollar noteerde op 1,0815. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0551 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0546 op de borden.

De olieprijs noteerde vrijdag tot 1,5 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 19 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen met een winst van 3,6 procent. ASMI steeg 3,5 procent, Besi won 1,9 procent en ASML noteerde 0,9 procent hoger. UMG was met een verlies van 2,7 procent de sterkste daler.

In de AMX won Air France-KLM 6,0 procent, na een koerssprong van American Airlines donderdag op Wall Street na een positieve winstwaarschuwing. Verder zette UBS het aandeel Air France-KLM op de kooplijst.

Just Eat Takeaway won 3,5 procent, Vopak daalde 2,2 procent en ASR Nederland verloor 1,8 procent.

In de AScX steeg Nedap 4,7 procent, terwijl Azerion 7,0 procent verloor.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 3.970,79 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het rood.