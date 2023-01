Citigroup haalt verwachting nipt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft in het vierde kwartaal van 2022 de verwachtingen van analisten net weten te halen. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Amerikaanse bank over het laatste kwartaal van vorig jaar. De winst per aandeel daalde op jaarbasis van 1,46 tot 1,16 dollar. Dit was net iets beter dan de 1,14 dollar uit de analistenconsensus van FactSet. De inkomsten kwamen uit op 18,0 miljard tegen 17,0 miljard dollar een jaar eerder en 18,5 miljard dollar in het derde kwartaal van het vorig jaar. Vooraf werd door analisten gerekend op een omzet van bijna 18 miljard dollar. De gerapporteerde winst daalde op jaarbasis van 3,2 miljard tot 2,5 miljard dollar. Bij Institutional Clients daalden de inkomsten met 3,0 procent op jaarbasis tot minder dan 9,2 miljard dollar. Bij het onderdeel Personal Banking en Wealth Management daalden de inkomsten met 1,0 procent tot 6,1 miljard dollar. Legacy Franchises zag de inkomsten met 22,0 procent teruglopen tot minder dan 2,1 miljard dollar. De zogeheten Tier 1 ratio noteerde aan het einde van het kwartaal op 13,0 procent. Dat was 12,2 procent eind 2021. In heel 2022 verdiende Citi 14,8 miljard dollar, bijna een derde minder dan de 22 miljard dollar in 2021. Het aandeel Citi noteerde 1,9 procent lager in de handel voorbeurs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.