Winststijging voor JPMorgan Chase

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal meer winst behaald en presteerde ook beter dan analisten hadden verwacht. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse zakenbank. CEO Jamie Dimon sprak van sterke prestaties. De balans bleef volgens de topman solide, terwijl de bank stevig investeerde. Ook slaagde JPMorgan erin om de CET 1 ratio boven de 13 procent te krijgen, een kwartaal eerder dan verwacht. "We hebben de ruimte om weer eigen aandelen in te kopen dit kwartaal", voegde Dimon toe. De CEO vindt dat de Amerikaanse economie sterk blijft, met consumenten die uitgeven en bedrijven die gezond zijn. Wel is het lastig inschatten wat de tegenwind, veroorzaakt door onder meer geopolitieke spanningen, de energieprijzen en de hoge inflatie gaat betekenen. "We blijven waakzaam", merkte hij op. JPMorgan Chase boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 11,0 miljard dollar, ofwel 3,57 dollar per aandeel, in vergelijking met 10,4 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal verdiende de bank 9,7 miljard dollar. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden voor het vierde kwartaal op een nettowinst van 3,08 dollar per aandeel . De bank moest afgelopen kwartaal 2,3 miljard dollar reserveren voor eventuele kredietverliezen. Vorig jaar was er juist een vrijval van 1,3 miljard dollar. In het derde kwartaal stopte JPMorgan ruim 1,5 miljard dollar in de zogeheten stroppenpot. De inkomsten stegen van 29,3 miljard in het vierde kwartaal van 2021 naar 34,5 miljard dollar het afgelopen kwartaal. In het derde kwartaal van vorig jaar boekte JPMorgan 32,7 miljard dollar aan inkomsten. Het aandeel JPMorgan Chase noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 2,4 procent lager. Bron: ABM Financial News

