Amerikaanse futures wijzen op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag voorbeurs op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,4 procent in het rood.

Daarmee maakt Wall Street bij de aftrap van het cijferseizoen een pas op de plaats, na donderdag hoger gesloten te zijn, toen uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat zowel de inflatie als kerninflatie in december conform de verwachting is gedaald naar respectievelijk 6,5 en 5,7 procent.

Marktanalisten zeiden echter dat sommige beleggers hoopten op een sterkere daling. "De publicatie is een beetje teleurstellend", zei Principal Asset Management. "Niet alleen zijn de cijfers exact in overeenstemming met de consensusverwachtingen, maar het vraagstuk over een renteverhoging tijdens de volgende beleidsvergadering in februari van 25 basispunten, dan wel 50 basispunten, is met dit cijfer nog steeds onduidelijk en voegt ook niets toe aan de discussie over een versoepeling van het agressieve Fed-beleid."

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de importprijzen, later op de middag gevolgd door het consumentenvertrouwen gemeten door de universiteit van Michigan.

De euro/dollar noteerde op 1,0811. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0551 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0546 op de borden.

Olie werd vrijdag tot 0,7 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Tesla verloor voorbeurs 5,2 procent, nadat de producent van elektrische auto's de prijzen voor verschillende modellen in de VS heeft verlaagd. Daardoor komende deze modellen nu in aanmerking voor fiscale voordelen

BlackRock won voorbeurs 1,4 procent, ondanks een lagere winst. Het beheerd vermogen kelderde op jaarbasis met 14 procent tot 8,6 biljoen dollar, tegenover 10 biljoen dollar ultimo 2021. Op kwartaalbasis steeg het beheerd vermogen wel.

UnitedHealth rapporteerde voorbeurs een nettowinst van 4,8 miljard dollar, ofwel 5,03 dollar per aandeel, over het afgelopen kwartaal. De aangepaste winst kwam uit op 5,34 dollar per aandeel op een omzet van 82,8 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 0,1 procent.

Delta Air Lines noteerde voorbeurs 5,2 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers en de verwachting van een hogere winst in 2023 en 2024.

Apple daalde voorbeurs 0,5 procent. Apple-ceo Tim Cook accepteert dit jaar een loonsverlaging van 40 procent. Cook gaat 49 miljoen dollar verdienen.

Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,3 procent hoger op 3.983,17 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het groen op 34.189,97 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 11.001,10 punten.