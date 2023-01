UnitedHealth boekt meer omzet en winst

(ABM FN-Dow Jones) UnitedHealth heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse zorggigant en verzekeraar.

"We verwachten dat de inspanning van ons bedrijf, die hebben geleid tot de sterke prestaties in 2022, ook bepalend zullen zijn voor 2023", zei CEO Andrew Witty in een toelichting op de cijfers.

UnitedHealth boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 4,8 miljard dollar, ofwel 5,03 dollar per aandeel, tegenover 4,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst bedroeg 5,34 dollar per aandeel. Dat was 4,48 dollar per aandeel een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 5,17 dollar per aandeel.

De omzet steeg dan ook van 73,7 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022 naar 82,8 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

In heel 2022 boekte UnitedHealth een nettowinst van 20,1 miljard dollar, ofwel 21,18 dollar per aandeel. De aangepaste winst kwam uit 22,19 dollar per aandeel op een omzet van 324,2 miljard dollar. Daarmee kwam de omzet bijna 13 procent hoger uit dan in 2021.

De operationele kasstroom kwam in 2022 uit op 26,2 miljard dollar.

Voor 2023 herhaalde UnitedHealth de eerder afgegeven outlook van een omzet van 357 tot 360 miljard dollar en een aangepaste nettowinst per aandeel van 24,40 tot 24,90 dollar.

Het aandeel UnitedHealth noteerde vrijdag voorbeurs 0,7 procent hoger.