Update: Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in reactie op de winst op Wall Street na de bemoedigende inflatiedata uit de VS die donderdagmiddag werden gepubliceerd.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 452,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.103,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 7.020,71 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent naar 7.830,49 punten.

"Het feit dat de inflatie exact conform verwachting was, verraste de markt gek genoeg", zo merkten economen van Deutsche Bank op. Het is negen maanden geleden dat de inflatie precies zo uitpakte als voorzien, voor de kerninflatie is het zelfs tien maanden geleden. "In de eerste instantie wisten de markten niet hoe ze daarop moesten reageren, maar tegen het einde van de handelsdag zagen we een sterke rally. Het lijkt er immers op dat de Fed in een lager tempo de rentes kan verhogen", aldus de Duitse bank.

Beleggers reageerden volgens Lynx bovendien positief op uitlatingen van Fed-lid Patrick Harker, die zei dat de renteverhogingen van 75 basispunten achter ons liggen en dat volgens hem renteverhogingen van 25 basispunten gerechtvaardigd zijn. Anderzijds zei Fed-lid James Bullard dat de rente zo snel mogelijk richting de 5 procent moet.

Voor de Britse economie werd over november vorig jaar een lichte groei van 0,1 procent gemeten. De Duitse economie groeide op jaarbasis in 2022 gecorrigeerd voor prijs- en seizoenseffecten met 2,0 procent, iets meer dan de verwachte 1,9 procent en minder dan de groei van 2,6 procent over 2021.

Voor vandaag staan in de Verenigde Staten alleen de importprijzen over december en het voorlopige consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over januari op de agenda. Deze is naar verwachting opgelopen van 59,1 naar 60,7.

Voor vrijdag staat er één spreker op de agenda en dat is de voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia.

Olie werd vrijdag duurder. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 79,17 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 84,81 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0839. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0838 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0850 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs liep de koers van het aandeel Renault met 5 procent terug, van Stellantis met 3,6 procent en van Bouygues met 2,3 procent. Op het oog stevige uitslagen, maar die werden vrijdag ruimschoots gecompenseerd door de koerswinsten van de andere hoofdaandelen.

In Frankfurt daalde de koersen van aandelen van autofabrikanten als Mercedes-Benz met 2,2 procent, van Porsche met 2,9 procent, van BMW met 1,5 procent en van Volkswagen met 3,4 procent. Ook hier waren deze minnen niet bij machte het positieve sentiment te breken.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 steeg donderdag 0,3 procent op 3.983,17 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.189,97 punten en de Nasdaq sloot ook 0,6 procent hoger bij een stand van 11.001,10 punten.

