AEX overtuigend hoger, grote koerswinst AF-KLM en JET

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur steeg de AEX 1,0 procent tot 749,15 punten.

"De daling van het Amerikaanse inflatiecijfer op donderdag drijft aandelen hoger", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. De inflatie in de VS daalde afgelopen maand met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis de inflatie met 6,5 procent conform verwachting was. "Dit lijkt een goede ommekeer te zijn, maar we mogen niet vergeten dat de kerninflatie nog steeds met 0,3 procent gestegen is."

"Het feit dat de inflatie exact conform verwachting was, verraste de markt gek genoeg", zo merkten economen van Deutsche Bank op. Het is negen maanden geleden dat de inflatie precies zo uitpakte als voorzien, voor de kerninflatie is het zelfs tien maanden geleden. "In de eerste instantie wisten de markten niet hoe ze daarop moesten reageren, maar tegen het einde van de handelsdag zagen we een sterke rally. Het lijkt er immers op dat de Fed in een lager tempo de rentes kan verhogen", aldus de Duitse bank.

Beleggers reageerden volgens Lynx bovendien positief op uitlatingen van Fed-lid Patrick Harker, die zei dat de renteverhogingen van 75 basispuntn achter ons liggen en dat volgens hem renteverhogingen van 25 basispunten gerechtvaardigd zijn. Anderzijds zei Fed-lid James Bullard dat de rente zo snel mogelijk richting de 5 procent moet.

Vermoedelijk zullen de komende uren rustig zijn. Beleggers zijn in afwachting van Amerikaanse banken die vanmiddag met kwartaalcijfers komen. Ook staat er vanmiddag nog een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen op de agenda.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0842. De olieprijzen stegen met een half procent tot 78,80 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won ArcelorMittal 2,1 procent en ASMI 2,6 procent. Exor noteerde onderaan met een bescheiden verlies van 0,3 procent.

In de AMX won Air France-KLM 6,6 procent, na een koerssprong van American Airlines donderdag op Wall Street na een positieve winstwaarschuwing. Vanmiddag rapporteert Delta Airlines cijfers. Verder zette UBS het aandeel Air France-KLM op de kooplijst.



Just Eat Takeaway.com won 4,6 procent en AMG schreef 2,0 procent bij. Basic-Fit verloor 0,4 procent.

In de AScX won Ebusco 3,7 procent. Azerion verloor 6,6 procent.