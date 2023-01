UBS verhoogt koersdoel ABN Amro fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 11,50 naar 15,00 euro met een onveranderd Houden advies. “We verwachten dat het aandeel een pauze inlast na een sterke rally”, zei analist Johan Ekblom. Het herstel kwam sneller dan Ekblom had voorzien, erkende hij vrijdag. In de afgelopen drie maanden steeg het aandeel ABN AMRO bijna 60 procent. Hoewel voor nu het opwaarts potentieel even op lijkt, vreest Ekblom ook geen terugval. De koersdoelverhoging is te danken aan onder meer een verhoging van de winsttaxaties, lagere kapitaalkosten en het overtollig kapitaal van ABN AMRO. Bron: ABM Financial News

