UBS zet Air France-KLM op kooplijst

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor Air France-KLM verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel ging van 1,75 naar 2,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Zwitserse bank. UBS spreekt in het rapport van een aantrekkelijke waardering en houdt er rekening mee dat analisten hun taxaties de komende periode gaan verhogen. De analisten zien onder meer een herstel van zakenreizen, meer vliegverkeer vanuit Azië en een daling van de brandstofprijzen. “We denken dat het aandeel een aantrekkelijk instapmoment biedt na de koersdaling van circa 37 procent in 2022.” Bron: ABM Financial News

