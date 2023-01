Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor ASR verlaagd van 59,00 naar 56,30 euro, maar handhaafde het koopadvies. Analist Benoit Pétrarque schat de solvabiliteitsratio van ASR in op 223 procent aan het einde van 2022. In een rapport paste de analist zijn taxaties aan op basis van de solvabiliteit na de deal met Aegon. Aegon verkocht de Nederlandse verzekeringstak voor 4,9 miljard euro aan ASR. Het aandeel ASR sloot donderdag 0,2 procent lager op 42,69 euro. Bron: ABM Financial News

