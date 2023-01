'Tesla verlaagt nu ook Amerikaanse prijzen fors'

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft donderdag in de Verenigde Staten forse prijsverlagingen doorgevoerd voor zijn Model 3 Sedan en Model Y SUV. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag.

De prijs voor een Model 3 werd met 14 procent verlaagd, terwijl de prijs voor een Model Y in de VS zelfs met 20 procent werd verlaagd. Volgens Bloomberg komen de auto's door de bijgestelde prijsklasse nu in aanmerking voor belastingvoordelen.

Zo komen elektrische auto's alleen in aanmerking voor een belastingkorting van 7.500 dollar indien onder meer de verkoopprijs niet hoger is dan 55.000 dollar en de auto in Amerika is gefabriceerd. Tesla verlaagde de prijs voor zijn Model 3 naar 53.990 dollar. Een Model Y kost nu 52.990 dollar.

Vorige week meldde persbureau Reuters dat Tesla in China voor de tweede keer in drie maanden tijd de prijzen verlaagde. Inclusief de prijsverlaging in oktober en enkele andere kortingen die klanten krijgen aangeboden, zijn de prijzen voor een Tesla volgens Reuters sinds september in China met 13 tot 24 procent gedaald.

De prijsverlaging in China volgde op het nieuws dat Tesla in december het laagste aantal auto's, geproduceerd in China, afleverde in vijf maanden tijd. Ook heeft Beijing een subsidieregeling voor elektrische auto's stopgezet.