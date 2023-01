Beijing wil meer controle over Alibaba en Tencent - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese overheid is zijn greep op de techsector aan het verstevigen. Dit blijkt vrijdag uit een bericht van persbureau Bloomberg. Volgens het persbureau nam een onderdeel van de Chinese toezichthouder op de techsector op 4 januari een belang van 1 procent in de digitale mediadochter van Alibaba. Daarbij baseerde het persbureau zich op de database van Qichacha. Op dezelfde dag werd bij dit onderdeel van Alibaba een functionaris van de toezichthouder als directeur benoemd, aldus Bloomberg. Daarnaast zouden er volgens Bloomberg ook signalen zijn dat Beijing een belang zou overwegen in techbedrijf Tencent, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft. Dit werd eerder al eens geschreven door de Britse zakenkrant Financial Times. Bron: ABM Financial News

