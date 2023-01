Neutrale start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Donderdag koerste de AEX na een weinig spectaculair Amerikaans inflatiecijfer nog 0,4 procent hoger naar 741,90 punten.

De Amerikaanse inflatie daalde in december conform verwachting naar 6,5 procent op jaarbasis, tegen 7,1 procent een maand eerder. De kerninflatie daalde van 6,0 naar 5,7 procent.

“De inflatie beweegt in de goede richting en dit zou de Federal Reserve in toom moeten houden”, zei analist Naeem Aslam van Avatrade. Nu zal de aandacht weer verlegd worden naar opmerkingen van Fed-leden die inzicht geven in het toekomstige rentebeleid, aldus Aslam.

St. Louis Fed-president James Bullard noemde de inflatiedata donderdag bemoedigend. Maar hij waarschuwde ook dat het onwaarschijnlijk is dat de inflatie "in een rechte lijn" naar beneden zal gaan en dat de markten het risico van een opnieuw oplopende inflatie nog niet hebben ingeprijsd.

Wel verwacht Bullard dat dit jaar de inflatie verder zal afkoelen. Ook leek Bullard erop te hinten dat het tempo van de renteverhogingen omlaag kan, hoewel hij er zelf de voorkeur aan geeft om de federal funds rate zo snel mogelijk boven de vijf procent uit te laten komen.

Wall Street reageerde vrij ingetogen op de inflatiecijfers, volgens marktstrateeg Bill Sterling van GW&K Investment Management vermoedelijk omdat de Fed hiermee de huidige beleidskoers kan blijven varen.

De winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 bleef donderdagavond beperkt tot 0,3 procent. Techbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent.

Start cijferseizoen in de VS

Ondertussen maakt Wall Street zich op voor de aftrap van het cijferseizoen. De kwartaalresultaten zullen onder meer inzicht geven in welke mate bedrijven geraakt worden door de onder druk staande koopkracht van consumenten, en in welke mate zij prijsverhogingen door kunnen voeren.

Vanmiddag rapporteren onder meer de financiële giganten JPMorgan, Citigroup en Bank of America cijfers, maar ook de vliegtuigmaatschappij Delta Air Lines en de zorg- en verzekeringsmaatschappij UnitedHealth staan op de agenda.

In Azië is het sentiment vanochtend overwegend positief met winsten van een half tot een procent voor de hoofdindices. De Nikkei index in Tokio is evenwel de dissonant met een verlies van meer dan een procent.

De olieprijzen blijven ondertussen maar stijgen. Donderdagavond koerste de Amerikaanse olie-future in New York 1,3 procent hoger naar 78,39 dollar per vat. De future zit al zes handelsdagen op rij in de lift, met name door het optimisme over de vraag naar olie vanuit China nu de coronamaatregelen daar zijn opgeheven.

De euro stijgt daarnaast vijf dagen op rij ten opzichte van de dollar, van 1,0522 naar 1,0840 vanochtend. De inflatie in de eurozone is een stuk hoger dan in de VS, vooral door de sterk gestegen energieprijzen, hetgeen zijn weerslag heeft op het rentebeleid van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve, en dus ook op de valutamarkten.

Naast de start van het cijferseizoen op Wall Street hebben beleggers vandaag ook aandacht voor onder meer Franse inflatiecijfers en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Wall Street maakt zich daarnaast op voor een lang weekend doordat de beurzen in New York maandag de deuren gesloten houden in verband met de viering van Martin Luther King Day.

Bedrijfsnieuws

Fastned boekte in het vierde kwartaal meer omzet geboekt dan verwacht. De omzet viel 11,5 procent hoger uit dan waar Berenberg op mikte en laat zien dat Fastned grip heeft op de activiteiten, ondanks de toegenomen zorgen over de gestegen concurrentie, bezettingsgraad en de volatiele energieprijzen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,3 procent op 3.983,17 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.189,97 punten en de Nasdaq sloot ook 0,6 procent hoger bij een stand van 11.001,10 punten.