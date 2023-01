Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een iets lagere opening tegemoet, in aanloop naar de start van het Amerikaanse cijferseizoen.

IG voorziet een openingsverlies van 10 punten voor de Duitse DAX en een min van 6 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 1 punt lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag in het groen geëindigd. De Europese markten stegen verder na het verschijnen van Amerikaanse inflatiedata, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De obligatierentes daalden door het vooruitzicht dat lagere inflatie en lagere rentes samen zullen zorgen dat de economische schade voor de portemonnee van de consument op langere termijn zal afnemen, aldus Hewson.

"Een snel vertragende inflatie kan de Fed bewegen om de geldkraan minder ver dicht te draaien", voegde investment manager Simon Wiersma toe.

Het sentiment in Europa wordt volgens Hewson van CMC ook gesteund door het zachte weer, waardoor er hoop is dat de energieprijzen niet verder zullen stijgen.

Bedrijfsnieuws

Ubisoft heeft zijn financiële doelen voor het lopende kwartaal en het hele boekjaar neerwaarts bijgesteld, onder andere vanwege tegenvallende prestaties van sommige games. Het aandeel verloor 14 procent.

Aegon steeg ruim 5 procent na gunstige analistenrapporten van Berenberg en UBS.

Opvallend was dat Signify, ondanks een winstwaarschuwing, toch bijna een procent hoger sloot, na een rode opening. Een tegenvallend kwartaal oordeelde Degroof Petercam, maar ING merkte wel op dat een solide vrije kasstroom als kussen fungeerde.

Betaalbedrijf Worldline heeft de overname van een belang van 40 procent in Online Payment Platform afgerond. Het aandeel won 2,5 procent.

ArcelorMittal werd ruim 2 procent duurder na een koersdoelverhoging van Barclays.

In Parijs deed verder Teleperformance goede zaken, met een plus van 4 procent, en steeg Unibail-Rodamco-Westfield ruim 4 procent. Luxemerken stonden onder druk in de CAC 40. EssilorLuxottica daalde 1,5 procent en ook Hermes eindigde in het rood.

In de DAX ging RWE aan kop met een winst van ruim 3,5 procent en steeg Zalando meer dan 3 procent. Symrise beleefde een minder goede dag in Frankfurt en leverde bijna 3 procent in.

Euro STOXX 50 4.126,68 (+0,7%)

STOXX Europe 600 450,22 (+0,6%)

DAX 15.058,30 (+0,7%)

CAC 40 6.975,68 (+0,7%)

FTSE 100 7.794,04 (+0,9%)

SMI 11.287,82 (+0,4%)

AEX 741,90 (+0,4%)

BEL 20 3.918,58 (+0,5%)

FTSE MIB 25.733,96 (+0,7%)

IBEX 35 8.828,10 (+1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een rode opening tegemoet, na donderdag in het groen te zijn geëindigd.

De consumentenprijzen in de VS stegen in december met 6,5 procent op jaarbasis, tegen 7,1 procent een maand eerder. De kerninflatie daalde van 6,0 naar 5,7 procent. Beide cijfers waren exact zoals economen ook hadden verwacht.

"De inflatie beweegt zich in de juiste richting, waardoor de druk op de Fed afneemt", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De kans op renteverhogingen met 25 basispunten nemen daardoor toe, aldus de marktkenner.

Wall Street reageerde aanvankelijk terughoudend op de cijfers, volgens marktstrateeg Bill Sterling van GW&K Investment Management vermoedelijk omdat de Federal Reserve hiermee de huidige beleidskoers kan blijven varen.

St. Louis Fed-president James Bullard noemde de inflatiedata donderdag bemoedigend. Maar hij waarschuwde dat het onwaarschijnlijk is dat de inflatie "in een rechte lijn" naar beneden zal dalen en dat de markten het risico van een opnieuw oplopende inflatie nog niet hebben ingeprijsd.

Wel verwacht Bullard dat dit het jaar zal zijn dat de inflatie echt verder afkoelt. Ook leek Bullard erop te hinten dat het tempo van de renteverhogingen omlaag kan, hoewel hij er zelf de voorkeur aan geeft dat de federal funds rate zo snel als mogelijk boven de 5 procent uitkomt.

Verder bleek donderdag dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week vrijwel stabiel was. Er was gerekend op een lichte toename.

De olieprijs is donderdag verder gestegen, door het aanhoudende optimisme over een toenemende vraag naar energie vanuit China. Bij een settlement van 78,39 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,3 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

American Airlines won bijna 10 procent, nadat de luchtvaartmaatschappij met een positieve winstwaarschuwing kwam.

Bed Bath & Beyond eindigde ruim 49 procent hoger, na een stijging van 69 procent op woensdag.

Huizenbouwer KB Home daalde rond de 3 procent na tegenvallende winstcijfers voor het afgelopen kwartaal.

Marvell Technology werd positiever over het vierde kwartaal. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Aandelen Disney werden 3,5 procent meer waard. Het bedrijf kan zich opmaken voor een strijd met activistisch belegger Nelson Petz, na mislukte pogingen van de miljardair om in het bestuur te komen.

S&P 500 index 3.983,17 (+0,3%)

Dow Jones index 34.189,97 (+0,6%)

Nasdaq Composite 11.001,10 (+0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 26.118,52 (-1,3%)

Shanghai Composite 3.177,97 (+0,4%)

Hang Seng 21.521,90 (0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0835. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0850.

USD/JPY Yen 129,20

EUR/USD Euro 1,0835

EUR/JPY Yen 139,98

MACRO-AGENDA:

06:30 Internationale handel - November (NL)

08:00 Industriële productie - November (VK)

08:00 Handelsbalans - November (VK)

08:45 Inflatie - December def. (Fra)

10:00 Economische groei - 2022 (Dld)

11:00 Industriële productie - November (eur)

11:00 Handelsbalans - November (eur)

14:30 Importprijzen - December (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Januari vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 BlackRock - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Bank of America - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers vierde kwartaal (VS)