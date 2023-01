Olieprijs blijft stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 78,39 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,3 procent duurder. WTI-olie wordt al 6 sessies op rij duurder, met name door het optimisme over de vraag naar olie vanuit China nu de coronamaatregelen daar zijn opgeheven. "Een aantal tekenen, waaronder een verhoging van de invoerquota voor ruwe olie, wijzen op een herstel van de Chinese vraag naar olie dit jaar", volgens marktstrategen van ING. "Hoewel er grote onzekerheid blijft over hoe groot het herstel [in China] daadwerkelijk zal zijn", aldus ING, dat berekent dat de verwachte groei van de vraag naar olie dit jaar, van 1,7 miljoen vaten per dag, voor de helft voor rekening zal komen van China. Inflatiecijfers uit de VS kwamen conform de verwachting uit en toonden een verdere afkoeling, wat zorgde voor een verzwakking van de dollar. Ook dit was donderdag gunstig voor de olieprijs. "Een zachtere [economische] landing voor de VS, en misschien elders, in combinatie met een sterk economisch herstel in China na de huidige Covid-golf, zou een veel beter jaar kunnen opleveren dan gevreesd en een extra vraag naar ruwe olie stimuleren", aldus Craig Erlam van Oanda. "Natuurlijk richt deze zaak zich erg op veelbelovende scenario's, maar die lijken ook steeds meer op de meest plausibele", aldus de marktanalist. Bron: ABM Financial News

