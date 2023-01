Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,6 procent op 3.993,13 punten, de Dow Jones index wint 0,9 procent op 34,271,52 punten en de Nasdaq gaat 0,7 procent hoger bij een stand van 11.005,13 punten.



De meeste aandacht gaat vandaag uit naar inflatiedata uit de Verenigde Staten. De consumentenprijzen in de VS stegen in december met 6,5 procent op jaarbasis, tegen 7,1 procent een maand eerder. De kerninflatie daalde van 6,0 naar 5,7 procent. Beide cijfers waren exact zoals economen ook hadden verwacht.



"De inflatie beweegt zich in de juiste richting, waardoor de druk op de Fed afneemt", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De kans op renteverhogingen met 25 basispunten nemen daardoor toe, aldus de marktkenner.



De markt reageerde aanvankelijk terughoudend op de cijfers, volgens marktstrateeg Bill Sterling van GW&K Investment Management vermoedelijk omdat de Federal Reserve hiermee de huidige beleidskoers kan blijven varen.



St. Louis Fed-president James Bullard noemde de inflatiedata donderdag bemoedigend. Maar hij waarschuwde dat het onwaarschijnlijk is dat de inflatie "in een rechte lijn" naar beneden zal dalen en dat de markten het risico van een opnieuw oplopende inflatie nog niet hebben ingeprijsd.



Wel verwacht Bullard dat dit het jaar zal zijn dat de inflatie echt verder afkoelt en leek hij erop te hinten dat het tempo van de renteverhogingen omlaag kan, hoewel hij er zelf de voorkeur aan geeft dat de federal funds rate zo snel als mogelijk boven de 5 procent uitkomt.



Verder bleek donderdag dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week vrijwel stabiel was. Er was gerekend op een lichte toename.



De olieprijs wint 2 procent. Een sterke stijging van de Amerikaanse olievoorraden, doordat winterse stormen in Texas de raffinage verstoorden, werd goedgemaakt door optimisme over een toenemende vraag naar energie vanuit China.



De euro/dollar handelt donderdagavond op 1,0850. De Amerikaanse tienjaarsrente is gedaald tot 3,481 procent.



Bedrijfsnieuws



American Airlines wint ruim 8 procent, nadat de luchtvaartmaatschappij met een positieve winstwaarschuwing kwam.



Bed Bath & Beyond noteert 21,5 procent hoger, na een stijging van 69 procent op woensdag.



Huizenbouwer KB Home daalt 2,5 procent na tegenvallende winstcijfers voor het afgelopen kwartaal.



Marvell Technology werd positiever over het vierde kwartaal. Het aandeel wint 4 procent.



Aandelen Disney stijgt 4 procent. Het bedrijf kan zich opmaken voor een strijd met activistisch belegger Nelson Petz, na mislukte pogingen van de miljardair om in het bestuur te komen.

Bron: ABM Financial News