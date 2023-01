Tempo renteverhogingen Fed niet langer kritiek - Bullard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Het beleid van de Federal Reserve om renteverhogingen te 'frontloaden' is succesvol gebleken en moet worden voortgezet maar de kwestie is niet meer zo kritiek als die was. Dit zei St. Louis Fed-president James Bullard donderdag in een paneldiscussie met bankiers. Bullard stelt dat de rentes moeten worden verhoogd tot boven de 5 procent om de hoge inflatie echt terug te dringen. De federal funds rate staat momenteel op 4,25 tot 4,50 procent. "Mijn voorkeur is dat het gepast is om daar zo snel mogelijk te komen", zei Bullard. "Ik zie het nut niet in om dit uit te stellen", aldus de centraal bankier, die wel erkende dat de tactische overwegingen van toekomstige renteverhogingen minder belangrijk zijn voor de algehele economie. Dat zou betekenen dat het tempo van de renteverhogingen omlaag kan. Een aantal collega's van Bullard sprak zich de afgelopen dagen al uit over het vertragen van de renteverhogingen tot 25 basispunten per keer. Voorzitter Jerome Powell heeft zich nog niet uitgesproken hierover. De Fed rekent er vooralsnog op dat de rente dit jaar met in totaal 75 basispunten wordt verhoogd. Bullard zei donderdag verder dat de inflatiedata uit de VS over december "bemoedigend" zijn. Maar hij waarschuwde dat het onwaarschijnlijk is dat de inflatie "in een rechte lijn" naar beneden zal dalen en dat de markten het risico van een opnieuw oplopende inflatie niet hebben ingeprijsd. Toch verwacht de voorzitter van de St. Louis Fed dat 2023 het jaar zal zijn dat de inflatie verder afkoelt. Bullard heeft dit jaar geen stemrecht binnen het beleidscomité van de Fed. Bron: ABM Financial News

