Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent op 450,22 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,7 procent op 15.058,30 punten. De Franse CAC 40 won 0,7 procent bij een stand van 6.975,68 punten. De Britse FTSE sloot 0,9 procent hoger op 7.794,04 punten.

De Europese markten zijn verder gestegen na het verschijnen van Amerikaanse inflatiedata, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De obligatierentes daalden door het vooruitzicht dat lagere inflatie en lagere rentes samen zullen zorgen dat de economische schade voor de portemonnee van de consument op langere termijn zal afnemen, aldus Hewson.

"Een snel vertragende inflatie kan de Fed immers bewegen om de geldkraan minder ver dicht te draaien", aldus investment manager Simon Wiersma.

Het sentiment in Europa wordt volgens Hewson van CMC ook gesteund door het zachte weer, waardoor er hoop is dat de energieprijzen niet verder zullen stijgen.

De olieprijs ging verder omhoog, naar 78,50 dollar per vat voor WTI. Een sterke stijging van de Amerikaanse olievoorraden, doordat winterse stormen in Texas de raffinage verstoorden, werd goedgemaakt door optimisme over een toenemende vraag naar energie vanuit China.

De euro/dollar handelde rond het slot in Europa op 1,0811.

Bedrijfsnieuws

Ubisoft heeft zijn financiële doelen voor het lopende kwartaal en het hele boekjaar neerwaarts bijgesteld, onder andere vanwege tegenvallende prestaties van sommige games. Het aandeel verloor 14 procent.

Aegon steeg ruim 5 procent na gunstige analistenrapporten van Berenberg en UBS.

Opvallend was dat Signify, ondanks een winstwaarschuwing, toch bijna een procent hoger sloot, na een rode opening. Een tegenvallend kwartaal oordeelde Degroof Petercam, maar ING merkte wel op dat een solide vrije kasstroom als kussen fungeerde.

Betaalbedrijf Worldline heeft de overname van een belang van 40 procent in Online Payment Platform afgerond. Het aandeel won 2,5 procent.

ArcelorMittal werd ruim 2 procent duurder na een koersdoelverhoging van Barclays.

In Parijs deed verder Teleperformance goede zaken, met een plus van 4 procent, en steeg Unibail-Rodamco-Westfield ruim 4 procent. Luxemerken stonden onder druk in de CAC 40. EssilorLuxottica daalde 1,5 procent en ook Hermes eindigde in het rood.

In de DAX ging RWE aan kop met een winst van ruim 3,5 procent en steeg Zalando meer dan 3 procent. Symrise beleefde een minder goede dag in Frankfurt en leverde bijna 3 procent in.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa hoger.