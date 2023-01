AEX sluit hoger met Aegon als koploper Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag na een weinig spectaculair Amerikaans inflatiecijfer, in het groen gesloten. De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 741,90 punten. De hele dag werd reikhalzend uitgekeken naar het inflatiecijfer, dat mogelijk de beurs flink in beweging zou zetten. Maar om half drie bleek zowel de inflatie als de kerninflatie exact conform verwachting gedaald, naar respectievelijk 6,5 en 5,7 procent. Grote koersbewegingen bleven dan ook uit. "De prijsdruk zwakt af", zei econoom James Knightley van ING. En dat betekent dat een renteverhoging van 25 basispunten door de Fed in februari te verwachten valt. Ook analist Naeem Aslam van Avatrade meent dat de inflatie de goede kant op beweegt en dat haalt de druk van de ketel bij de Fed. "De rally kan door", meent hij. Vrijdag openen in de VS een aantal grote banken de boeken. Mogelijk dat dit de markten wel in beweging zet. De euro/dollar handelde op 1,0811 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,512 procent. Olie werd ruim een procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX ging Aegon aan de leiding, na twee positieve analistenrapporten van Berenberg en UBS. Die laatste zette Aegon op de kooplijst en Berenberg zei liever Aegon dan NN in portefeuille te hebben. Aegon won 5,4 procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg 4,0 procent en ArcelorMittal werd 2,3 procent duurder na een koersdoelverhoging van Barclays. Alleen DSM en Universal Music Group daalden meer dan een procent. Opvallend was dat Signify, ondanks een winstwaarschuwing, toch hoger sloot, na een rode opening. Een tegenvallend kwartaal oordeelde Degroof Petercam, maar ING merkte wel op dat een solide vrije kasstroom als kussen fungeerde. In de AMX was Arcadis één van de winnaars, dankzij een positief analistenrapport. ABN AMRO Oddo zette Arcadis op de kooplijst en het aandeel steeg 2,5 procent. Aperam werd 3,4 procent duurder na een kleine koersdoelverhoging door Barclays. Verder won Air France-KLM 3,3 procent. American Airlines gaf een positieve winstwaarschuwing af. Corbion en Inpost daalden 1,9 en 3,7 procent. Bij de smallcaps ging Pharming 3,3 procent hoger. Het aandeel werd getipt tijdens een beleggersdebat, net als Avantium, dat 2,8 procent steeg. Verder wonnen Nedap en Kendrion 4,5 en 3,7 procent. Azerion en Fastned daalden 2,6 en 6,6 procent. De kwartaalcijfers van Fastned schoten volgens ING net tekort. Verder merkte de bank op dat oprichters en enkele investeerders gezamenlijk een belang van in totaal 6 procent in het bedrijf gaan verkopen. "Dit is misschien wel het belangrijkste nieuws, gezien het om een significant belang gaat ten opzichte van de free float van 20 procent." Wall Street Aan het einde van de Europese beursdag noteerde de S&P 500 index onveranderd. Bron: ABM Financial News

