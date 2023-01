Wall Street vlak van start na inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet, nadat een veelbesproken inflatiecijfer geen verrassingen opleverde.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening 0,2 procent lager.

De consumentenprijzen in de VS stegen in december met 6,5 procent op jaarbasis, tegen 7,1 procent een maand eerder, bleek voorbeurs. De kerninflatie daalde van 6,0 naar 5,7 procent. Beide cijfers waren exact zoals economen ook hadden verwacht.

Handelaren namen geen risicovolle posities in voorafgaand aan het inflatiecijfer. Volgens Swissquote kon het inflatiecijfer de markt maken of breken. Maar het valt niet tegen of mee en dus houden handelaren zich ook rustig na het cijfer.

Een reeks beleidsmakers van de Fed gaan vandaag commentaar geven op de inflatiecijfers. De boodschap zal dezelfde blijven, verwachten commentatoren.

Voorbeurs bleek verder dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week vrijwel stabiel was. Er was gerekend op een lichte toename.

De olieprijs liep ruim 1,5 procent op. Een sterke stijging van de Amerikaanse olievooraden, doordat winterse stormen in Texas de raffinage verstoorden, werd goedgemaakt door optimisme over een toenemende vraag naar energie vanuit China.

Een februari-future West Texas Intermediate steeg 1,7 procent tot 78,73 dollar, terwijl een maart-future Brent 1,7 procent duurder werd op 84,12 dollar.

De aardgasprijs in Europa is misschien te sterk gedaald, zegt de Zweedse bank SEB. De economen denken dat de TTF-prijs, die nu is gezakt tot 68 euro per megawattuur, weer kan opveren tot rond 100 euro dit kwartaal.

De euro/dollar noteerde op 1,0790. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0756 op de borden. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,474 procent.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel American Airlines gaat een groene opening tegemoet, nadat de luchtvaartmaatschappij met een positieve winstwaarschuwing kwam. Het aandeel lijkt bijna 5 procent te gaan stijgen.

Bed Bath & Beyond noteerde 20 procent hoger in de handel voorbeurs, na een stijging van 69 procent op woensdag.

Huizenbouwer KB Home verloor 3 procent na tegenvallende winstcijfers voor het afgelopen kwartaal.

Marvell Technology is zekerder van zijn zaak over een omzet van 1,4 miljard dollar in het vierde kwartaal. De afwijking is hooguit 3 procent. Het aandeel lijkt vlak te openen.

Roku daalde 2,5 procent in de handel voorbeurs. Jefferies gaf een adviesverlaging voor het streamingbedrijf.

Walt Disney stijgt 2 procent in de handel voorbeurs. Het bedrijf kan zich opmaken voor een strijd met activistisch belegger Nelson Petz, na mislukte pogingen van de miljardair om in het bestuur te komen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag hoger. De S&P 500 index steeg 1,3 procent tot 3.969,61 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 33.973,01 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 10.931,67 punten.