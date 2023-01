Saxo ziet vertrouwen beleggers stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Saxo Bank

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse beleggers hebben weer wat meer vertrouwen gekregen in de ontwikkelingen op de beurs. Dat bleek donderdag uit een maandelijkse enquête van broker Saxo Bank. Beleggers van Saxo beoordelen het beursklimaat deze maand met +1,7 op een schaal tussen -15 en +15. De drie maanden daarvoor was het beleggersvertrouwen negatief, met een score van -3,1 in september als dieptepunt. Vorige maand beoordeelden beleggers de markt met 0,8 in de plus. De energie- en IT-sector zijn nog altijd verreweg de populairste sectoren onder Nederlandse beleggers. Bij twee op de vijf beleggers staan de energie- en IT-sector in de top drie, gevolgd door de financiële sector en de grondstoffensector. De grootste toename in populariteit is volgens Saxo zichtbaar bij de telecomsector. Op dit moment is bij ruim acht procent van de beleggers de telecomsector één van hun drie favorieten. Dat is een toename van bijna vier procent ten opzichte van vorige maand. Bron: ABM Financial News

