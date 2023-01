Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van de Amerikaanse inflatiedata.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 450,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 15.045,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,8 procent met een stand van 6.977,67 punten. De Britse FTSE steeg 0,7 procent naar 7.778,11 punten.

De markt gaat uit van een verdere vertraging van de Amerikaanse inflatie, van 7,1 naar 6,5 procent. Voor de kerninflatie wordt rekening gehouden met 5,7 procent tegen 6,0 procent in november op jaarbasis.

Een meevallend inflatiecijfer zal volgens ING voor verdere opluchting zorgen. "Een snel vertragende inflatie kan de Fed immers bewegen om de geldkraan minder ver dicht te draaien", aldus investment manager Simon Wiersma.

"Optimisme over de inflatiecijfers heeft gezorgd voor een positieve jaarstart voor zowel de Europese als de Amerikaanse beurzen", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Het sentiment in Europa wordt volgens hem ook gesteund door het zachte weer, waardoor er hoop is dat de energieprijzen niet verder zullen stijgen. "Dit optimisme lijkt ook vanochtend weer aanwezig."

Hewson waarschuwde wel dat als de kernprijzen vanmiddag tegenvallen, er een "scherpe correctie" op de loer ligt voor aandelen en een even scherp herstel van de Amerikaanse dollar. "Dan zal de focus zich weer verschuiven naar een renteverhoging door de Federal Reserve van 50 basispunten in februari."



Olie werd donderdag duurder. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 78,22 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 83,56 dollar werd betaald, eveneens een stijging van 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0764. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0755 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0756 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Ubisoft heeft zijn financiële doelen voor het lopende kwartaal en het hele boekjaar neerwaarts bijgesteld, onder andere vanwege tegenvallende prestaties van sommige games. De koers van het aandeel noteerde 16,9 procent lager.

Worldline heeft de overname van een belang van 40 procent in Online Payment Platform afgerond. De koers van het aandeel Wordline noteerde 1,6 procent hoger.

In Parijs noteerden zeven van de veertig hoofdaandelen lager, in Frankfurt elf, waaronder de verliezen ook groter uitvielen dan in Frankrijk. De plussen bleven op beide beursvloeren relatief bescheiden. In Duitsland steeg de koers van het aandeel Fresenius met 2,8 procent. In Parijs steeg de koers van het aandeel Unibail-Rodamco 4,4 procent.

Verder won ook de koers van het aandeel Aegon 4,4 procent na gunstige analistenrapporten van Berenberg en UBS.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een fractioneel lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood.



De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,3 procent tot 3.969,61 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 33.973,01 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 10.931,67 punten.