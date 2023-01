Barclays verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Barclays heeft het koersdoel voor Aperam verhoogd van 28,00 naar 29,00 euro, maar herhaalde het Onderwogen advies voor het aandeel. Dit deed de Britse bank in een rapport waarin het uitgebreid aandacht besteedde aan de Europese metaal en mijnbouwsector. De Britse bank wordt positiever over de 'fundamentals' in de Europese staalsector nu de voorraadniveaus bijna zijn genormaliseerd en de risico's in de verhouding tussen vraag en aanbod zijn opgedroogd. De heropening van China en de beleidswijziging van de Chinese regering ten opzichte van de vastgoedsector zijn belangrijke factoren die de sector voor industriële grondstoffen kunnen ondersteunen. China is vast van plan om de vastgoedsector alle steun te verschaffen die het nodig acht, en dat is uiteraard positief voor de vraag naar grondstoffen. Daarnaast kunnen maatregelen om het consumentenvertrouwen, het scheppen van banen en het stimuleren van de economische groei ook positief uitpakken. Ook de verwachte forse groei van de vraag naar grondstoffen in het kader van de energietransitie speelt een rol in het verhaal, evenals onderinvesteringen aan de aanbodzijde en een potentieel dieptepunt van de vraag naar grondstoffen buiten China. Al deze factoren samen kunnen van 2023 opnieuw een sterk jaar voor de mijnbouw- en staalbedrijven maken. Bron: ABM Financial News

