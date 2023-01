ASR op verkooplijst UBS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het aandeel ASR op zijn verkooplijst gezet, na een verlaging van het koersdoel met 12 procent van 42,50 tot 37,50 euro. Het koersdoel wordt verlaagd, evenals bij NN Group, omdat de analisten denken dat op de middellange termijn de payout ratio's van deze tww verzekeraars gaan dalen. ASR kondigde bij de overname van de Nederlandse tak van Aegon aan dat de aandeleninkopen werden stopgezet. Wel ging het dividend omhoog. In de komende drie jaar verwacht UBS dat ASR 22 procent van zijn marktkapitalisatie zal uitkeren. Dat is minder dan andere beursgenoteerde verzekeraars in de Benelux. Na de integratie van Aegon, wat drie tot vier jaar kan duren, ziet UBS de payout ratio weer stijgen. Voor NN Group gaat het koersdoel met 6 procent omlaag naar 42,50 euro maar blijft het koopadvies wel staan. UBS keek ook naar de gevoeligheid voor dalende vastgoedwaarderingen. Een daling met 10 procent zou bij NN Group de solvabiliteit laten dalen met 12 procentpunt, bij ASR met 7, bij Ageas 13 en bij Aegon 5 met procentpunt. Aegon heeft relatief veel NHG-hypotheken en ASR relatief hoge leningen ten opzichte van de woningwaarde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.