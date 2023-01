UBS zet Aegon op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor Aegon verhoogd van Neutraal naar Kopen, en het koersdoel van 4,95 naar 5,75 euro, in aanloop naar de jaarcijfers. Na de verkoop van de Nederlandse verzekeringstak voor 4,9 miljard euro aan ASR, concludeert de bank dat Aegon tegen een aanzienlijke korting op de beurs genoteerd is, gezien de waarde van de onderdelen van de groep. De analisten verwachten dat Aegon in de komende drie jaar 37 procent van zijn marktkapitalisatie zal teruggeven aan aandeelhouders, wat beter is dan alle andere verzekeraars in de Benelux. Volgens de analyse van UBS is Aegon 11,4 miljard euro waard, waarvan de VS 4,4 miljard euro, het VK 2,2 miljard euro, de internationale tak 1,4 miljard, vermogensbeheer 1,1 miljard. Het belang van bijna 30 procent in verzekeraar ASR en de overige bezittingen worden gewaardeerd op 2,4 miljard euro. Het aandeel Aegon stijgt donderdag 3,8 procent naar 5,07 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.