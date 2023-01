Valuta: euro heeft 1,08 dollar in vizier Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag stevig boven de 1,0750 dollar, waarmee de Europese munt nu de 1,08 dollar in beeld heeft, in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over december die vanmiddag uitkomen. "Als de kerninflatie onder de verwachting uitkomt, staat die 1,08 dollar voor de euro zonder al te veel moeite op het bord", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. Economen rekenen op een daling van de inflatie van 7,1 naar 6,5 procent. Voor de kerninflatie wordt rekening gehouden met 5,7 procent tegen 6,0 procent in november op jaarbasis. Op maandbasis wordt zelfs rekening gehouden met een daling met 0,1 procent tegen een plus van 0,1 procent in november. De kerninflatie komt in de prognose op maandbasis uit op 0,3 procent. Dat was 0,2 procent in november. Los van de macro-economische agenda signaleert Van der Meer een voorzichtige markt, waarin partijen die veel zaken doen waarbij wordt afgerekend in vreemde valuta eerst van eerder duur ingekochte voorraden af willen, alvorens weer aan te vullen. Daarnaast bereidt de markt zich voor op het Chinese nieuwjaar van 22 januari, dat gepaard gaat met relatief veel reisbewegingen door en afwezigheid van Chinezen. Naast de inflatiecijfers volgen in de Verenigde Staten vanmiddag ook de wekelijkse steunaanvragen, die naar verwachting uitkomen op 210.000, 6.000 meer dan een week eerder. Er staat voor vandaag één spreker geagendeerd en dat is Thomas Barkin, de voorzitter van de Federal Reserve van Richmond. De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0767 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8841 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent en noteerde op 1,2180 dollar. Bron: ABM Financial News

