Beursupdate: AEX weer omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend in het groen, de jaarwinst verder uitbouwend. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 742,52 punten.

"Beleggers wachten in spanning op het Amerikaanse inflatiecijfer van vanmiddag", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De markt gaat volgens Wiersma uit van een verdere vertraging van de inflatie, van 7,1 naar 6,5 procent. In juni piekte de inflatie nog op 9,1 procent.

In aanloop naar het cijfer zag ING de obligatierentes dalen en de aandelenkoersen oplopen.

Een meevallend inflatiecijfer zal volgens de expert van ING voor verdere opluchting zorgen. "Een snel vertragende inflatie kan de Fed immers bewegen om de geldkraan minder ver dicht te draaien", aldus Wiersma.

"Optimisme over de inflatiecijfers heeft gezorgd voor een positieve jaarstart voor zowel de Europese als de Amerikaanse beurzen", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Het sentiment in Europa wordt volgens hem ook gesteund door het zachte weer, waardoor er hoop is dat de energieprijzen niet verder zullen stijgen. "Dit optimisme lijkt ook vanochtend weer aanwezig."

Hewson waarschuwde wel dat als de kernprijzen vanmiddag tegenvallen, er een "scherpe correctie" op de loer ligt voor aandelen en een even scherp herstel van de Amerikaanse dollar. "Dan zal de focus zich weer verschuiven naar een renteverhoging van 50 basispunten [door de Fed] in februari."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0765. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot 78 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Aegon aan kop met een winst van 3,7 procent, na positieve opmerkingen door zakenbank Berenberg en een koopadvies van UBS. Unibail steeg 3,3 procent en ArcelorMittal won 1,7 procent na een koersdoelverhoging door Barclays.



Signify daalde daarentegen 2,9 procent na een omzet- en winstwaarschuwing. Signify heeft een tegenvallend kwartaal achter de rug, maar de tegenwind lijkt deels tijdelijk van aard te zijn, zo stelde Degroof Petercam.

In de AMX won Arcadis 1,5 procent. ABN AMRO Oddo is donderdag opnieuw gestart met het volgen van Arcadis met een Outperform advies en een koersdoel van 51,50 euro. ASR leverde 1,7 procent in, na een verkoopadvies van UBS.

In de AScX wonnen Pharming en Avantium circa 5 tot 7,5 procent. De twee aandelen werden woensdagavond getipt tijdens het beleggersdebat van Lynx.



Fastned verloor na cijfers 6,1 procent. De oprichters van Fastned gaven ook aan hun belang wat terug te schroeven door aandelen te gaan verkopen in de komende periode. Fastned realiseerde volgens ING in het vierde kwartaal een solide groei, maar de resultaten schoten nipt tekort. "De verkoop is misschien wel het belangrijkste nieuws, aangezien het om een significant belang gaat ten opzichte van de free float van 20 procent", aldus de bank.