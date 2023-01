Beursblik: tegenvallend kwartaal Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft een tegenvallend kwartaal achter de rug, maar de tegenwind lijkt deels tijdelijk van aard te zijn. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam donderdag. Signify verwacht een aangepaste EBITA-marge van circa 10 procent voor zowel het vierde kwartaal als in heel 2022. Eerder mikte het verlichtingsbedrijf nog op de onderkant van de bandbreedte 11 tot 11,4 procent. Dit impliceert volgens Degroof een aangepaste EBITA van circa 750 miljoen euro, terwijl de consensus mikte op 828 miljoen euro en Degroof op 815 miljoen euro. "Alleen al in het vierde kwartaal schoot Signify dus 8 tot 10 procent tekort", aldus Claassen. "Een flinke tegenvaller voor slechts één kwartaal." Desondanks denkt de analist dat enkele negatieve effecten tijdelijk zullen zijn, waaronder de coronaproblemen in China. Verder stelde Degroof dat de OEM-divisie vermoedelijk last had van lagere voorraden en een lagere vraag door consumenten naar Hue-lampen tijdens de "belangrijke feestdagen". De vrije kasstroom was wel wat sterker dan verwacht, aldus Claassen, maar is ook een teken van de vertraging van de activiteiten en het werkkapitaal dat daarbij hoort. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Signify met een koersdoel van 34,00 euro. Het aandeel daalde donderdag 3,1 procent tot 32,11 euro. Bron: ABM Financial News

