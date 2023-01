Barclays verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 32,00 naar 35,00 euro met handhaving van het Overwogen advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de Britse bank. Barclays verlaagde wel de raming voor de winst per aandeel voor 2022 van 10,79 naar 10,36 dollar. Voor 2023 gaat de bank nu uit van een winst per aandeel van 3,32 dollar tegen eerder 3,24 dollar en voor 2024 van 5,24 tegen eerder 4,51 dollar per aandeel. Ook de ramingen voor het operationeel resultaat (EBITDA) voor 2022, dit jaar en het jaar erop werden bijgesteld. Voor vorig jaar gaat Barclays nu uit van 14,1 miljard dollar tegen eerder 14,5 miljard dollar, voor 2023 van 6,9 tegen eerder 6,8 miljard dollar en voor 2024 van 8,2 tegen eerder 7,8 miljard dollar. Het nieuwe koersdoel berekende Barclays via de verhouding tussen ondernemingswaarde en EBITDA en de verwachte toekomstige kasstroom. Het koopadvies baseert Barclays op de aanname dat ArcelorMittal de beste operationele leverage biedt van de vergelijkbare bedrijven die de bank in de sector volgt. Daarbij verwacht Barclays een significante kapitaalteruggave aan de aandeelhouders in de vorm van de inkoop van eigen aandelen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.