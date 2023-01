ING: Fastned schiet iets tekort Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het vierde kwartaal solide groei gerealiseerd, maar de resultaten schoten nipt tekort. Dit vindt analist Marc Hesselink van ING donderdag. De analist wees onder meer op de opening van veel nieuwe laadstations en een gemakkelijke vergelijkingsbasis ten opzichte van de coronaperiode een jaar eerder. Desondanks viel de volumegroei afgelopen kwartaal wat tegen ten opzichte van een kwartaal eerder. In december liet Fastned al weten dat de uitrol van nieuwe stations wat vertraging op zou lopen. In totaal kwamen er afgelopen jaar 59 stations bij, waar aanvankelijk werd gemikt op 65. In het vierde kwartaal kwamen er wel 16 nieuwe locaties bij, tegen de 10 waarop ING mikte. Daardoor kwamen er in heel het jaar 49 locaties bij. "In de toekomst zijn er hogere cijfers nodig, om aan de langetermijndoelstellingen te kunnen voldoen", aldus Hesselink. Fastned mikt namelijk op de opening van minstens 100 stations per jaar. Verder merkte de analist op dat oprichters en enkele investeerders gezamenlijk een belang van in totaal 6 procent in het bedrijf gaan verkopen. "Dit is misschien wel het belangrijkste nieuws, gezien het om een significant belang gaat ten opzichte van de free float van 20 procent." ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel leverde donderdagochtend 5,6 procent in op 43,72 euro. Bron: ABM Financial News

