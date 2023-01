Heineken blijft favoriet Deutsche Bank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft de markt voor bier en sterke drank onder de loep gehouden en voor vijf namen de adviezen verlaagd, maar Heineken blijft de favoriet met een koopadvies en een koersdoelverhoging van 113,00 naar 119,00 euro. De Duitse bank denkt dat de veerkracht tegenover een dalende vraag een belangrijke factor wordt in 2023, alsmede de kostendruk en maatregelen om die te verlichten. Hoewel bierbrouwers defensieve aandelen zijn, zijn ze niet immuun voor een teruglopende vraag in tijden van recessie. De kans is groot dat men goedkoper bier gaat kopen, zoals bij sterke dranken in de VS en Europa al het geval lijkt te zijn, stelt Deutsche Bank. Bier is hier wel beter tegen bestand dan sterke drank, vinden de analisten. De kosten van de grondstoffen van bier zijn inmiddels ruim over hun piek heen en inmiddels al weer lager dan een jaar geleden. Voordeel hiervan wordt merkbaar vanaf tweede helft 2023, denken de analisten. De prijsverhogingen die de brouwers voor hun bier hebben doorgevoerd, zullen waarschijnlijk niet worden teruggedraaid, volgens een analyse van de bank, wat ruimte biedt voor structureel hogere winsten nu de inkoopkosten wel teruglopen. AB InBev, Fevertree, Pernod Ricard, Remy Cointreau en Royal Unibrew krijgen een adviesverlaging in het rapport. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.