ABN AMRO Oddo plakt koopadvies op Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo is donderdag opnieuw gestart met het volgen van Arcadis met een Outperform advies en een koersdoel van 51,50 euro. Hoewel een recessie volgens analist Martijn den Drijver impact kan hebben op de divisie Places in 2023, wordt de kans op een recessie wel steeds kleiner. Bovendien zullen de divisies Resilience, Mobility en Intelligence robuust blijven presteren, dankzij de enorme investeringen in infrastructuur, duurzame gebouwen en hernieuwbare energie. Ook zal Arcadis vermoedelijk niet veel moeite hebben om personeel aan te trekken, denkt de analist. Belangrijk is dat Arcadis zijn autonome groeidoel haalt, aldus Den Drijver. Een groei van de operationele EBITA-marge en andere doelstellingen liggen volgens de analist binnen handbereik, wat Arcadis in staat stelt om de schulden af te bouwen en zo het gat met sectorgenoten te dichten. Den Drijver vindt Arcadis "significant ondergewaardeerd" ten opzichte van zijn sectorgenoten. ABN ziet als aanjagers voor het aandeel onder meer de snelle integratie van overnames door de nieuwe CEO, de ontwikkeling van de EBITA-marge en een hoge kasconversie. Het aandeel Arcadis steeg donderdagochtend met 3,1 procent tot 40,04 euro. Bron: ABM Financial News

