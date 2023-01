Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koersdoel voor ING verhoogd van 14,70 naar 17,40 euro, op de verwachting van sterke rentebaten en winstgroei bij de aanstaande kwartaalcijfers van de bank. Het koopadvies voor ING blijft staan. ING rapporteert de resultaten op 2 februari en Kepler Cheuvreux denkt dat de bank een stijging van de winst, exclusief voorzieningen voor oninbare leningen, zal boeken van 2,7 miljard euro, wat 25 procent hoger is dan een jaar eerder. Dit is vooral toe te schrijven aan een stijging van de nettorentebaten met 20 procent, geschoond voor bijzondere posten. Ook voor het lopende eerste kwartaal voorzien de analisten nog een sterke groei van de rentebaten. De netto rentebaten zouden afgelopen kwartaal op 3,94 miljard euro komen, dankzij extra inkomsten in de replicatieportefeuille en ondanks een negatieve impact van de goedkope ECB-leningen waarvan het voordeel eerder dan verwacht werd geschrapt. De kosten stijgen naar verwachting wel sterker dan ING zelf heeft aangegeven, denkt Kepler. De analisten rekenen op gemiddeld 4,8 procent jaarlijkse kostenstijging tussen 2022 en 2025, terwijl ING op 3,0 procent mikt. In 2023 zou dat zelfs 5,3 procent zijn, denkt Kepler. Kepler rekent verder op een aandeleninkoop door ING van 1,75 miljard euro dit jaar. Bron: ABM Financial News

