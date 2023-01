Signify ruim 4% in de min op neutrale beurs Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 739,02 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Aegon aan kop meteen winst van ruim twee procent, na positieve opmerkingen door zakenbank Berenberg in een sectorrapport. Signify daalde daarentegen meer dan vier procent na een omzet- en winstwaarschuwing. In de AMX won Arcadis meer dan drie procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van ABN AMRO Oddo. Inpost verloor anderhalf procent. In de AScX wonnen Pharming en Avantium meer dan twee procent. Fastned verloor na cijfers 5,5 procent. De oprichters van Fastned gaven ook aan hun belang wat terug te schroeven door aandelen te gaan verkopen in de komende periode. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.