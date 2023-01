Nedap levert meer klantentechnologie aan lululemon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap gaat het Amerikaanse lululemon atheletica ook klantentechnologie buiten de Verenigde Staten leveren. Dit maakte het technlologiebedrijf uit Groenlo donderdag bekend, zonder financiële details te vermelden. Het gaat om de zogeheten RFID-technologie die beschikbaar komt voor de wereldwijd ruim 600 winkels van lululemon. Met deze technologie kan volgens Nedap de beschikbaarheid van producten in de winkels worden geoptimaliseerd. In augustus 2022 begon lululemon al met de implementatie van iD Cloud in haar Noord-Amerikaanse winkels. Het project werd in september afgerond toen alle winkels live gingen. lululemon zal begin 2023 doorgaan met de uitrol van Nedap iD Cloud naar Europa, het Midden-Oosten, Afrika en de Aziatisch-Pacifische regio. Bron: ABM Financial News

