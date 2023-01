AEX zet opmars vermoedelijk voort in aanloop naar inflatiecijfers VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Woensdag koerste de AEX index al 0,8 procent hoger naar 738,83 punten. In de eerste acht handelsdagen van 2023 is de hoofdindex nu al ruim zeven procent gestegen.

Ook Wall Street vond woensdag na een aarzelende opening overtuigend de weg omhoog, met een stijging voor de S&P 500 index van 1,3 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 1,8 procent bijschreef. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index beperkte de winst tot 0,8 procent.

"Beleggers lijken toch steeds meer te anticiperen op een draai van de Fed, nu de inflatie over haar hoogtepunt heen lijkt", zei beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Dat zien we terug in de terugkeer van de interesse in technologie-aandelen."



Volgens analist Craig Erlam van Oanda is de trend zelfs zeer bemoedigend te noemen en moet het Amerikaanse inflatiecijfer van vanmiddag wel verschrikkelijk tegenvallen, om de stemming te laten omslaan.

Economen voorzien een daling van de inflatie in december op maandbasis van 0,1 procent, en een stijging op jaarbasis van 6,5 procent. In november steeg de inflatie op maandbasis nog met 0,1 procent en met 7,1 procent op jaarbasis. De kerninflatie, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, zal naar verwachting op jaarbasis in december uitkomen op 5,7 procent en op maandbasis op 0,3 procent.

"De inflatie zou moeten blijven dalen, hetgeen moet leiden tot een einde aan de renteverhogingen van de Fed dit voorjaar, waardoor de rentetarieven onder controle blijven en de bedrijfswinsten kunnen stijgen", aldus analist Jeff Buchbinder van LPL Financial.

Er klinken echter ook andere signalen. Zo waarschuwt analist Andrew Patterson van Vanguard dat de aanhoudende loonstijgingen de inflatie in vooral de dienstensector hoog kunnen houden, waardoor de Fed op scherp blijft staan.

Afgelopen vrijdag werd nog het banenrapport in de VS in december vrijgegeven, en met een groei van 223.000 banen was het rapport sterker dan verwacht. Het rapport bevatte voor beleggers echter ook een meevaller. De loonstijging liep terug van 5,1 procent naar 4,6 procent. Dus minder kans op een loonprijsspiraal, en Wall Street zette toen dan ook een rally in.

Beleggers in Azië doen vanochtend niet mee met het enthousiasme in Europa en Amerika, en de Japanse- en Chinese beurzen noteren slechts nipt in het groen.

Ook de Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vlak. Woensdagavond in New York sloot de future nog ruim drie procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Fastned boekte het afgelopen kwartaal een omzetgroei van 177 procent waarmee de omzet in het hele jaar uitkwam op 36,0 miljoen euro, terwijl de zogeheten run-rate omzet in het vierde kwartaal uitkwam op 53,2 miljoen euro. Woensdagavond meldde Fastned ook dat de oprichters Michiel Langezaal en Bart Lubbers en investeringsmaatschappij Breesaap geleidelijk elk maximaal 380.000 aandelen Fastned zullen verkopen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,3 procent tot 3.969,61 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 33.973,01 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 10.931,67 punten.