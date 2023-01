DCAC in gesprek met meerdere partijen over combinatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Disruptive Capital Acquisition Company is nog in gesprek met meerdere partijen om naar de Amsterdamse beurs te brengen, nadat een combinatie met Saxo Bank in december vorig jaar afketste. Dit maakte de SPAC woensdagavond bekend. In december werd bekend dat Saxo Bank en Disruptive Capital Acquisition Company niet langer de mogelijkheden onderzoeken voor een beursnotering voor de broker in Amsterdam. DCAC zei toen andere opties te bekijken. Woensdagavond maakte de SPAC bekend dat het voorafgaand aan de exclusieve gesprekken met Saxo al in gesprek was met circa 30 mogelijke andere bedrijven. Met diverse partijen wordt momenteel gekeken naar een combinatie. "Maar er is geen garantie dat deze gesprekken zullen leiden tot een deal", waarschuwde DCAC. De waarde van een toekomstige deal schat DCAC in op circa 10,79 pond per aandeel, goed voor een handelswaarde van 11,06 pond per stuk. Dit verhoudt zich tot een waarde van 10,34 pond als de SPAC uiteindelijk geen geschikte kandidaat vindt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.