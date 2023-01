Aantal faillissementen loopt verder op

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen in Nederland is in december verder opgelopen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal failliete bedrijven steeg van 227 in november naar 261 in december. In oktober ging het om 217 faillissementen.

Sinds de zomer is er een stijgende trend zichtbaar.

In 2022 zijn volgens voorlopige cijfers 2.144 bedrijven failliet verklaard. Bedrijven konden in het begin van 2022 nog gebruik maken van coronasteunmaatregelen.

Sinds de start van de statistiek in 1981 was het aantal faillissementen alleen in 2021 nog lager.

In vergelijking met 2021 lag het aantal faillissementen 18 procent hoger. Toen bedroeg het aantal faillissementen 1.818.

De piek in het aantal faillissementen, op 9.431, werd tijdens de eurocrisis in 2013 bereikt.

Net als in voorgaande jaren had de handel, met 428, de meeste faillissementen in 2022. Daarna volgde de bouwnijverheid met 341. Beide bedrijfstakken behoren qua aantal bedrijven tot de grote bedrijfstakken.

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen er afgelopen jaar meer bedrijven failliet dan in 2021.