Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,3 procent tot 3.969,59 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 33.972,87 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 10.931,67 punten.

Beleggers kijken woensdag met name uit naar het Amerikaanse inflatierapport, dat donderdag verschijnt. Beleggers zullen op zoek gaan naar meer bewijs dat de inflatie blijft dalen, waardoor de Fed het monetaire beleid binnenkort kan versoepelen.

"Beleggers lijken de verwachting in te prijzen dat de inflatie verder zal afnemen", zei Hargreaves Lansdown.

"Rapporten over het afnemen van knelpunten in de wereldwijde toeleveringsketen en de heropening van China betekenen dat de markten een hernieuwd optimisme koesteren. Er zit echter een plafond aan dit goede humeur. Aandelenmarkten blijven zeer gevoelig", voegden economen van Hargreaves Lansdown toe.

Fed-functionarissen blijven resoluut benadrukken dat ze bereid zijn om hun agressieve verkrappingsbeleid voort te zetten om ervoor te zorgen dat de hoge inflatie de kop wordt ingedrukt.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen. De marktindex steeg van 184,5 naar 186,7.

De euro/dollar noteerde op 1,0756. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0763 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0546 op de borden.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,1 procent, ofwel 2,29 dollar, hoger op 77,41 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen inflatiedata over december en de wekelijkse steunaanvragen.



Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond is van plan nog meer personeel te ontslaan om de kosten verder terug te dringen, nadat de kaspositie en omzetontwikkeling verder verslechterden in het afgelopen kwartaal. Het aandeel steeg bijna 60,0 procent.

Blend Labs gaat voor meer dan 100 miljoen dollar kosten besparen, onder andere door 28 procent van zijn personeel in Amerika naar huis te sturen. Het aandeel won circa 0,2 procent.

Rivian Automotive heeft afscheid genomen van een aantal topmanagers, nadat de productiedoelen niet werden gehaald in 2022. Het aandeel noteerde circa 3,5 procent hoger.

Warner Brothers Discovery daalde 0,2 procent. Bank of America gaf een koopadvies met een koersdoel van 21 dollar.

Tesla overweegt een fabriek in Texas voor 775 miljoen dollar uit te breiden. Dat is een teken dat de fabrikant van elektrische auto's wil blijven groeien, ondanks zorgen bij beleggers over de afnemende vraag naar de auto's van het bedrijf van Elon Musk.

Apple had het minste last van de scherpe daling van het aantal verscheepte computers in het feestdagenseizoen, volgens gegevens van International Data Group. Wereldwijd daalde het aantal computers met 28 procent tot 67,2 miljoen stuks in het vierde kwartaal van vorig jaar.



Het kwartaalcijferseizoen gaat vrijdag van start met een aantal grote Amerikaanse banken, waaronder JPMorgan Chase en Bank of America. Analisten rekenen gemiddeld op een 15 procent lagere winst voor de banken, wat nog altijd 28 miljard dollar zou zijn.

Wells Fargo gaat zijn hypotheekverstrekking drastisch inkrimpen na een reeks schandalen en een recordboete. De bank focust vooral op bestaande klanten en zal niet meer werken met tussenpersonen.