Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 6 januari zijn gestegen met 19,0 miljoen vaten tot 439,6 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met 4,1 miljoen vaten tot 226,8 miljoen vaten. En de voorraden stookolie en diesel daalden met 1,1 miljoen vaten tot 117,7 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 84,1 procent. Dat was een week eerder 79,6 procent. Ruwe olie wordt ondersteund door de verwachtingen dat de heropening van China de vraag van één van 's werelds grootste energieverbruikers zal stimuleren. Maar beleggers worstelden ook met de angst voor een mogelijke wereldwijde economische vertraging, aangezien de Federal Reserve en andere grote centrale banken het monetaire beleid blijven verkrappen in een poging om de inflatie in toom te houden. Ondertussen verwierp het Amerikaanse energiedepartement vorige week aanbiedingen voor de aankoop van ruwe olie om te beginnen met het bijvullen van de strategische oliereserves. De olieprijs werd ondersteund door de verwachting dat de regering de ruwe olie zou kopen voor bijna 70 dollar per vat. Het American Petroleum Institute zei dinsdag laat dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen met 14,9 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 1,8 miljoen stegen en distillaten met 1,1 miljoen vaten. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,1 procent, ofwel 2,29 dollar, hoger op 77,41 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

