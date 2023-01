Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 447,41 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,2 procent op 14.947,91 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 6.924,19 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.724,98 punten. Het sentiment werd ondersteund door de hoop op een dalende inflatie en minder agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve.



Beleggers kijken al uit naar de maandelijkse Amerikaanse inflatiecijfers die donderdagmiddag verschijnen en het aanstaande cijferseizoen, dat vrijdag van start gaat met een reeks bedrijfsrapporten van grote Amerikaanse banken, waaronder Bank of America, JPMorgan en Citigroup. "De markten kijken reikhalzend uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die cruciaal zijn voor de omvang van de renteverhogingen door de Fed in februari", aldus Danske Bank, eraan toevoegend dat hoewel de markten een stijging van 25 basispunten verwachten, de kans op een verhoging met 50 basispunten niet moet worden onderschat. "De vraag onder beleggers is hoe laag de inflatiecijfers voor de Amerikaanse economie zullen uitkomen, ofwel hoe dicht de inflatie bij het doel van de Fed kan komen. Wat nog belangrijkers is, hoe lang duurt het voordat de inflatie dat niveau bereikt", zei analist Naeem Aslam van AvaTrade. De euro/dollar noteerde op 1,0753. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0551 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0546 op de borden. Olie werd woensdag circa 2 procent duurder. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen. Bedrijfsnieuws De activistische aandeelhouder Bluebell Capital heeft een belang opgebouwd in Bayer en dringt nu aan op een opsplitsing. Dit schreef Bloomberg op basis van bronnen. Het aandeel Bayer noteerde 3,8 procent hoger. In Frankfurt steeg vastgoedbedrijf Vonovia 6,2 procent, Siemens Energy won 5,4 procent, terwijl Hannover Rueck 1,8 procent daalde. In Parijs noteerde Kering 3,3 procent hoger. Eurofins Scientific was met een verlies van 4,9 procent de sterkste daler. In Amsterdam was Unibail-Rodamco-Westfield de sterkste stijger. Het aandeel won 3,1 procent. Adyen bungelde onderaan met een verlies van 3,0 procent na een negatief analistenrapport van Bank of America. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 3.941,25 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.