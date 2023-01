Update: Koersdoelen zetten de toon in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, nadat Wall Street afwachtend uit de startblokken kwam, uitkijkend naar het Amerikaanse inflatiecijfer van donderdagmiddag.

Koersdoelwijzigingen van analisten zorgden voor sterke koerswinsten bij Corbion en Inpost, terwijl adviesverlagingen Alfen en Adyen een tik gaven.

De AEX sloot 0,8 procent hoger op 738,83 punten.



Economen rekenen op een daling van de Amerikaanse inflatie in december van 7,1 naar 6,5 procent.



"Beleggers lijken toch steeds iets meer te anticiperen op een draai van de Fed, nu de inflatie over haar hoogtepunt heen lijkt", zei beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Dat zien we terug in de terugkeer van de interesse in technologie-aandelen."



Volgens analist Craig Erlam van Oanda is de trend zeer bemoedigend en moet het inflatiecijfer wel verschrikkelijk tegenvallen donderdag, om de stemming te laten omslaan.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0753 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,572 procent.

De olieprijzen stegen flink, met 3 procent tot 77,45 dollar voor een vat WTI, gesteund door het overheersende optimisme. De vraag is nu of de olieprijs de winst kan vasthouden, want de afgelopen dagen lukte dat niet, aldus Erlam.

De macro-economische agenda was vrijwel leeg. Beleggers namen een afwachtende houding aan, niet alleen voor het Amerikaanse inflatiecijfer van donderdag, maar ook voor het kwartaalcijferseizoen. Dat wordt vrijdag afgetrapt door een reeks grote Amerikaanse banken.

Stijgers en dalers

Adyen was een sterke daler in de AEX met een koersverlies van 3 procent. Bank of America heeft het advies voor Adyen verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 2.061 naar 1.550 euro. De analisten waarschuwen dat de verwachtingen voor Adyen te hoog gestemd zijn.

De halfgeleiderfondsen lieten een verdeeld beeld zien. AML en ASMI wonnen ruim een procent, na een gustig rapport van Goldman Sachs, maar Besi sloot 2 procent lager.

Heineken kreeg een kleine koersdoelverhoging bij Bank of America, De bierbrouwer sloot 1 procent hoger.

Unibail-Rodamco en IMCD waren de grootste stijgers in de AEX, met 3 procent.

Ahold Delhaize en DSM eindigden ook in de kopgroep. Ahold Delhaize kon bogen op een hoger koersdoel bij JP Morgan. DSM kreeg juist een koersdoelverlaging van Berenberg.

In de AMX won Corbion 5,5 procent, nadat Barclays het aandeel op zijn kooplijst zette. De beleggersdag heeft de analisten ervan overtuigd dat Corbion op enkele belangrijke duurzaamheidstrends inspeelt en dat zal de groei ondersteunen.

InPost kreeg een stevige koersdoelverhoging van Bank of America en sloot 5,3 procent hoger.

Just Eat Takeaway won 2 procent na een kleine koersdoelverhoging van JPMorgan.

ABN AMRO zag zijn CFO Lars Kramer vertrekken. Het aandeel verloor 1,4 procent.

Alfen gaf 6,4 procent prijs. Jefferies zette dit aandeel op de verkooplijst, wijzend op toenemende uitdagingen. De bank zie de groei vertragen van 147 procent vorig jaar naar 26 procent dit jaar, deels door de hogere energieprijzen die elektrisch rijden minder populair maken.

Onder de kleinere aandelen won Vivoryon 3,2 procent, maar gaf ForFarmers 3,3 procent prijs.

Fastned won zelfs 5 procent. Het bedrijf, dat morgen met kwartaalcijfers komt, heeft de wind in de rug, volgens ING.

Tussenstanden Wall Street



De Amerikaanse beurzen bleven woensdag dicht bij huis. De S&P500-index steeg 0,3 procent op 3.930,50 punten.

Update: voor juiste stijgingspercentage AEX.