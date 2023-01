Bank of America verhoogt koersdoelen AB Inbev en Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft de koersdoelen van AB Inbev en Heineken verhoogd, en behoudt het neutrale advies voor de eerste en koopadvies voor de tweede bierbrouwer. Het koersdoel van AB Inbev stijgt van 55,00 naar 61,00 euro en dat van Heineken gaat bescheidener omhoog, van 113,00 naar 115,00 euro. AB Inbev doet het operationeel beter dan voorheen, dankzij een transformatie van zijn portefeuille, goede uitvoering en digitalisering van de route naar de markt, volgens de analisten. Zij hebben daarom meer vertrouwen dat de brouwer op de middellange termijn sneller kan gaan groeien, met 4,5 tot 5 procent per jaar. Dit zal niet meteen vertaald worden naar sterkere winstgroei, vanwege de hoge kosten. Omdat het EBIT-resultaat hierdoor minder snel stijgt dan bij sectorgenoten is een korting op zijn plaats, denkt de bank. Heineken blijft een favoriet, samen met Campari en Pernod. Heineken biedt een goed zicht op de winst in 2023, mede door kostenbeparingen. Samen met een cultuuromslag zou het EBIT-resultaat hierdoor met meer dan 9 procent jaarlijks moeten groeien. In het huidige onzekere klimaat is het aandeel aantrekkelijk, want relatief defensief, omdat het bedrijf "zichzelf kan helpen" door kosten te besparen. Tegelijk is Heineken goed gepositioneerd als de markt weer naar groei-aandelen kentert, omdat Heineken een sterke winstgroei op de middellange termijn laat zien. Daarbij is de waardering op het laagste niveau in jaren, ten opzichte van basisvoedingsproducten. Dit is volgens de bank misplaatst. Bron: ABM Financial News

