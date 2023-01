Wall Street op weg naar groene start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet, in afwachting van een inflatiecijfer op donderdag.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa een half uur voor opening 0,3 procent in het groen.

De markt maakt een pas op de plaats, na een sterke start van het jaar.

Beleggers zijn benieuwd of het inflatierapport van donderdag bevestigt dat de inflatie blijft dalen en de Fed ruimte geeft om het monetaire beleid spoedig te versoepelen.

"Beleggers lijken de verwachting in te prijzen dat de inflatie verder omlaag gaat", zei Hargreaves Lansdown. Er zit wel een plafond aan het optimisme, volgens de marktanalisten.

Economen rekenen op een daling van de inflatie van 7,1 naar 6,5 procent.

Fed-bestuurders benadrukten deze week dat ze bereid zijn om agressief de rente te blijven verhogen om zeker te zijn dat de inflatie onder controle komt, ook als dit ten koste van de groei gaat.

Daarom zullen veel Fed-bestuurders commentaar leveren op het inflatiecijfer van donderdag.

De olieprijs stijgt. Een februari-future West Texas Intermediate stiijgt 1,5 procent tot 76,22 dollar, terwijl een maart-future Brent 1,5 procent duurder wordt op 81,31 dollar.

De euro/dollar noteert op 1,0746. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0735 op de borden. Op de optiesmarkt is zichtbaar dat beleggers veel minder geneigd zijn in te zetten op een daling van de euro tegenover de dollar, stelde ING.



Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond is van plan nog meer personeel te ontslaan om de kosten verder terug te dringen, nadat de kaspositie en omzetontwikkeling verder verslechterden in het afgelopen kwartaal. Het aandeel lijkt 28 procent hoger te openen.

Blend Labs gaat voor meer dan 100 miljoen dollar kosten besparen, onder andere door 28 procent van zijn personeel in Amerika naar huis te sturen. Het aandeel lijkt 6 procent hoger te openen.

Rivian Automotive heeft afscheid genomen van een aantal topmanagers, nadat de productiedoelen niet werden gehaald in 2022. Het aandeel stijgt voorbeurs 1 procent.

Warner Brothers Discovery wint 3 procent in de handel voorbeurs, met een openingsindicatie van 12,93 dollar. Bank of America gaf een koopadvies met een koersdoel van 21 dollar.

Tesla overweegt een fabriek in Texas voor 775 miljoen dollar uit te breiden. Dat is een teken dat de fabrikant van elektrische auto's wil blijven groeien, ondanks zorgen bij beleggers over de afnemende vraag naar de auto's van het bedrijf van Elon Musk.

Apple had het minste last van de scherpe daling van het aantal verscheepte computers in het feestdagenseizoen, volgens gegevens van International Data Group. Wereldwijd daalde het aantal computrs met 28 procent tot 67,2 miljoen stuks in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Luchtvaartmaatschappijen staan licht lager, met een min van 1,4 procent voor Southwest Airlines. Door een storing bij de luchtvaartorganisatie FAA is vluchtinformatie niet beschikbaar voor piloten en cabinepersoneel in de VS. United Airlines zou alle binnenlandse vluchten hebben opgeschort.



Het kwartaalcijferseizoen gaat vrijdag van start met een aantal grote Amerikaanse banken, waaronder JPMorgan Chase en Bank of America. Analisten rekenen gemiddeld op een 15 procent lagere winst voor de banken, wat nog altijd 28 miljard dollar zou zijn.

Wells Fargo gaat zijn hypotheekverstrekking drastisch inkrimpen na een reeks schandalen en een recordboete. De bank focust vooral op bestaande klanten en zal niet meer werken met tussenpersonen.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P 500 index sloot 0,7 procent hoger op 3.919,25 punten en technologie-index Nasdaq steeg 1,0 procent tot 10.742,63 punten. De Dow Jones-index steeg 0,6 procent tot 33.704,10 punten.