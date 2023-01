Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Inpost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Inpost verhoogd van 7,20 naar 9,20 euro met handhaving van een Neutraal advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Bank of America baseerde het nieuwe koersdoel op 11 keer de geraamde EBITDA in 2023. De bank ziet voor het Poolse kluisjesbedrijf als positieve risico's een versnelling in e-commerce in Polen en West-Europa, nieuwe coronalockdowns en een hogere acceptatiegraad in West-Europa voor bezorgkluisjes. Aan de onderkant waarschuwt Bank of America voor intensere concurrentie in Polen, nieuwe toetreders, ontwikkelingen bij afnemer Allegro om minder uit te besteden en uitdagingen bij de integratie van Mondial Relay. Het aandeel Inpost noteerde woensdag op een groen Damrak 2,7 procent hoger op 8,63 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.