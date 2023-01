Technische problemen bij Amerikaanse luchtruimbeheerder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Aviation Administration kampt met technische problemen, waardoor vluchtinformatie voor piloten en vliegtuigcrew voor het Amerikaanse luchtruim niet beschikbaar is. Dit meldde de FAA woensdag. Een oorzaak voor de storing werd niet gegeven. De instantie gaf aan dat gewerkt wordt aan een oplossing. De problemen kunnen gevolgen hebben voor al het Amerikaanse luchtverkeer. Voor luchtvaartmaatschappijen is inmiddels een zogeheten hotline geopend. United Airlines heeft volgens een zegspersoon alle binnenlandse vluchten tot nader order opgeschort. De FAA gaf aan dat iedere maatschappij en piloot individueel kan beoordelen of een vlucht zonder de FAA-data uitgevoerd kan worden. Volgens vluchtdataleverancier Cirium staan er voor woensdag in totaal 21.464 vluchten gepland om te vertrekken van een Amerikaanse luchthaven, goed voor 2,9 miljoen stoelen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.