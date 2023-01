Beursblik: Bank of America haalt Adyen van kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het advies voor Adyen verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 2.061 naar 1.550 euro. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank, waarin het advies voor concurrent Nexi juist werd verhoogd naar Kopen.

"Adyen is structureel goed gepositioneerd in e-commerce met verder opwaarts potentieel in andere markten", zeiden de analisten van Bank of America. Maar met het oog op "een jaar van recessies", worden zij voorzichtiger.

De analisten waarschuwen dat de verwachtingen voor Adyen te hoog gestemd zijn. En als analisten hun taxaties beginnen te verlagen, zal dit effect hebben op de koers van het aandeel.

Bank of America denkt dat de omzetgroei in 2023 daalt naar 28 procent, van 30 procent in 2022. "Maar met het risico dat het slechter uitpakt." De consensus rekent voor dit jaar juist op een groeiversnelling naar 33 procent. "Onrealistisch", oordeelt de Amerikaanse bank.

Verder blijft Adyen investeren in nieuwe groeiprojecten. "En dat is de juiste strategie", vinden de analisten, maar het zorgt wel voor margedruk in 2023. De analistenconsensus voor de EBITDA in 2024 is in de ogen van Bank of America 10 procent te hoog.

Over Nexi is de markt volgens Bank of America juist te somber gestemd, en dat biedt een koopkans.

Het aandeel Adyen daalt woensdag 2,6 procent naar 1.304,80 euro.